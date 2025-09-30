Stankovic: “Preso la 25 perché l’aveva papà all’Inter! Da lui pochi complimenti, mi rimprovera”

Aleksandar Stankovic , giovane centrocampista cresciuto nell'Inter e oggi al Brugge, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Segreti su questo club non ce ne sono, i segreti sono lavorare duro ogni giorno e dare il massimo quando entri in campo, sia in allenamento che in partita.

Poi le qualità le abbiamo viste tutti, il Mister è un grande allenatore: se fai quello che ti dice, viene tutto bene. Indosso la 25 come papà all'Inter? Un po' c'è un significato del numero: lui all'inizio all'Inter aveva la 25 e qui era libera insieme al 5, ma ho preso questa.