Le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro in vista del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro

Alessandro De Felice Redattore 17 novembre - 09:00

I vano Bordon, portiere dell’Inter dal 1969 al 1983, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport in vista del derby di Milano, in programma domenica sera.

Secondo l'ex estremo difensore dei nerazzurri quello di domenica può essere il penultimo derby per Sommer, in vista di un possibile addio in estate:

"Ha 37 anni, quasi 38. Immagino, anche da quello che leggo, che siano gli ultimi mesi dello svizzero a Milano. Mi pare di capire che l’idea sia questa. Anche Maignan è in scadenza, ma lui di anni ne ha 30. Entrambi ovviamente proveranno a dare comunque il loro meglio in stagione, a partire dal derby".

Come vede la sfida nella sfida Sommer-Maignan?

"Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Le critiche? Credo che debbano essere giudicati solo dopo aver completato il loro ciclo".

Josep Martinez è stato purtroppo coinvolto da poco in una tragedia. A livello tecnico, potrà diventare il titolare dell’Inter?

"Per me è un portiere sveglio e reattivo, però per saper se è da Inter o meno, vorrei vederlo giocare di più, con maggiore costanza".

Come finisce il derby?

"Quello di domenica, se escludiamo i derby della Champions e quello della seconda stella dell’Inter, è forse quello più importante e equilibrato degli ultimi anni. I nerazzurri hanno confermato la propria forza, il Milan sta facendo vedere quanto di buono abbia portato Allegri".