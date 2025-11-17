FC Inter 1908
Frattesi: "Non parlerei di umiliazione, non ci hanno preso a pallate. Forse…"

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, Davide Frattesi ha parlato così del match
Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, Davide Frattesi ha parlato così:

"Sono state due partite in una. Nel primo tempo c'è stata una sola squadra in campo, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere un po' fragili. Dopo il primo gol ci siamo sciolti, il girone è finito e dobbiamo pensare solo ai playoff di marzo"

C'è un problema mentale?

"Forse è stato figlio del girone sempre un po' a rincorrere, sapevamo che con la differenza reti non saremmo arrivati a giocare la partita di stasera con buone possibilità di qualificarci. Una volta che abbiamo capito che non sarebbe stato possibile, mentalmente non è facile"

E' un'umiliazione o un bagno di umiltà in vista dei playoff?

"Spiegare un 4-1 è difficile ma non parlerei di umiliazione, non ci hanno preso a pallate. Almeno questo è quello che è arrivato a me in campo, hanno certificato il fatto di aver meritato la vittoria del girone, parlare di umiliazione è esagerato".

