L'ex tecnico vede nei nerazzurri la squadra favorita nella corsa al titolo e spende parole positive nei confronti dell'allenatore rumeno
Fabio Alampi Redattore 

L'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Mi dispiace per queste difficoltà del Napoli. Forse i nuovi non si sono integrati bene, pur essendo tutti forti. Per la corsa scudetto l'Inter mi pare la candidata forte, ha la rosa migliore con giocatori intelligenti e di personalità. Non sono completamente convinto della Juve, che è staccata. La Roma sta facendo cose eccezionali e sono contento per Gasperini".

Chivu le piace?

"Ha dimostrato di essere una persona intelligente, pacata non aggressiva. Esprime le proprie idee con efficacia ed è seguito dai suoi giocatori"

