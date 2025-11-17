L'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Mi dispiace per queste difficoltà del Napoli. Forse i nuovi non si sono integrati bene, pur essendo tutti forti. Per la corsa scudetto l'Inter mi pare la candidata forte, ha la rosa migliore con giocatori intelligenti e di personalità. Non sono completamente convinto della Juve, che è staccata. La Roma sta facendo cose eccezionali e sono contento per Gasperini".
Sonetti: “Scudetto? Inter rosa migliore. Chivu intelligente e seguito dai giocatori”
L'ex tecnico vede nei nerazzurri la squadra favorita nella corsa al titolo e spende parole positive nei confronti dell'allenatore rumeno
Chivu le piace?
"Ha dimostrato di essere una persona intelligente, pacata non aggressiva. Esprime le proprie idee con efficacia ed è seguito dai suoi giocatori"
