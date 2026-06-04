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Borja Valero: “Come ho convinto Conte? Con la terapia. Era maniacale ma vinceva il merito”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato del suo periodo in nerazzurro all'epoca di Antonio Conte:
Come convinse Conte, che all’Inter non la voleva?
«Mi ha aiutato la terapia. Prima ero insicuro, negativo e non credevo in me. Il mister mi invitò a trovarmi squadra, io risposi che gli avrei fatto cambiare idea. Tempo dopo mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: “Ti stai allenando bene, arriverà la tua occasione”. Così è stato. Antonio ha un’ossessione maniacale per la vittoria ma non guarda in faccia a nessuno, decide solo in base alla meritocrazia. Tra i tecnici più importanti della mia carriera metto pure Montella, che mi ha permesso di esprimermi come volevo, Paulo Sousa, allenatore diverso come idee, e Spalletti che mi ha sorpreso in positivo».
Nainggolan il compagno più casinista che ha avuto?
«No, solo uno dei tanti. Radja sapeva vivere e divertirsi ed è stato un giocatore fantastico: è unico, se fosse stato diverso non sarebbe stato così forte. E in campo era un gran professionista».
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