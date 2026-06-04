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fcinter1908 news interviste Gasperini: “L’Inter può fare quello che vuole, Mancini resta: a lui ho detto…”

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Gasperini: “L’Inter può fare quello che vuole, Mancini resta: a lui ho detto…”

Gasperini: “L’Inter può fare quello che vuole, Mancini resta: a lui ho detto…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di mercato commentando l'interesse dell'Inter per Mancini
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di mercato: "Un regalo prima del Mondiale? Più che regali, dobbiamo lavorare bene, con serietà e attenzione. Roma è una piazza importante, ha uno stadio sempre pieno come poche altre piazze, c'è una grande passione, abbiamo il dovere e l'esigenza di far crescere questa squadra anche per i tifosi"

Come vede la Roma dell'anno prossimo?

"Difficile da dire adesso, è una situazione di stallo un po' per tutti. Si parla tanto ma è più avanti che si costruiranno le squadre e sarà importante quando inizieremo a giocare. L'ambizione della Roma e della società è di creare una squadra migliore"

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DAZN

Quanto è importante lo zoccolo duro?

"Fondamentale, è un gruppo che ha lottato fino al 90' con una voglia straordinaria di raggiungere l'obiettivo che è stato raggiunto meritatamente. Ho visto appartenenza, lo zoccolo duro è importante"

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Getty Images

Ci sono novità sul rinnovo di Dybala?

"E' un momento di stallo, si lavora sottotraccia. La volontà di tutti è quella"

Si parla della cessione illustre: ha chiesto garanzie per tenerli?

"Io vorrei tenerli tutti, ci sono poi esigenze di conti e bilancio ma dovremo essere bravi a come fare per tenere i giocatori migliori"

Inter su Mancini, per voi è fondamentale?

"L'Inter può fare quello che vuole ma gliel'ho già detto a lui che non se ne va. Se il giocatore vuole rimanere, rimane"

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