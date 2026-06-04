L'ex calciatore ha parlato della Nazionale di Scaloni, del ruolo di Messi, di chi giocherà tra il capitano dell'Inter e il giocatore dell'AM

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 22:02)

Sta per arrivare il momento dei Mondiali e l'Argentinadovrà difendere il titolo di Campione del Mondo del 2022. A Gabriel Omar Batistuta hanno chiesto proprio della Nazionale di Scaloni: «Credo che l'Argentina sia migliore rispetto al 2022. I giocatori hanno quattro anni di esperienza in più, sono in buona forma e lo staff tecnico gestisce molto bene tutte le situazioni», ha detto. in un'intervista a Via Libre.

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L'ex attaccante, che in Italia ha giocato con la maglia di Roma, Fiorentina e Inter, ha parlato anche di Messi: «Lo vedo motivato, lo vedo entusiasta, e questo mi dà fiducia. Spero che metta a disposizione tutta la sua saggezza. Penso che sarà un bel Mondiale».

E di quella che sembra destinata ad essere la contrapposizione di questo Mondiale, con lui Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, o Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid? «Adoro Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Se fossi un allenatore, avrei un grosso problema perché mi piacciono entrambi. Non vedo molta differenza quando gioca l'uno o quando gioca l'altro».

Tra le altre cose un ric0rdo di Diego Armando Maradona: «Per noi, Diego era l'idolo. Per me, è ancora il numero uno. Anche se altri giocano meglio, per tutto ciò che rappresentava, è incomparabile. Nel Mondiale del 1994 era lì, proprio accanto a me. Ci sono cose che non si possono spiegare a parole».

(Fonte: Via Libre)