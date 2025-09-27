L'attaccante del Cagliari presenta la gara in programma sabato sera contro la formazione nerazzurra di Chivu

Fabio Alampi Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 06:02)

Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari, è intervenuto all'interno di "Il Cagliari in diretta", trasmissione in onda su Radiolina e Videolina. Tra i temi trattati, anche la sfida contro l'Inter in programma domani sera: "Sabato sfideremo una squadra molto forte. Ci stiamo allenando bene, con entusiasmo. Arriviamo da dei risultati favorevoli, cercheremo di arrivare pronti al meglio per questa gara, sicuramente complicata ma bella da giocare.

L'Inter è davvero una corazzata. Noi siamo partiti bene, ma non dobbiamo dimenticare che il campionato è iniziato ora. Dobbiamo restare sempre equilibrati, andare avanti con positività ed entusiasmo, affrontando ogni gara come una finale, pronti a dare tutto. Poi si vedrà, ogni partita è una storia a sé.

Come ho visto in settimana Esposito? Sereno, si sta allenando bene. In Coppa è entrato con il piglio giusto, sono convinto che sabato possa fare una grande prestazione".