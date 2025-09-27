FC Inter 1908
Così il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli commenta la nomina di Massimo Sessa a commissario stadi
"Accogliamo con grande favore la nomina del Commissario straordinario per gli stadi da parte del Ministro Abodi, un passo concreto e da noi auspicato nella direzione giusta per accelerare la modernizzazione degli impianti sportivi italiani".

Così il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli commenta la nomina di Massimo Sessa a commissario stadi.

"Ringraziamo il Ministro per la dedizione continua e la sensibilità dimostrata verso le esigenze del sistema calcio, in particolare sulla necessità di rinnovare infrastrutture ormai non più adeguate agli standard attuali - ha aggiunto Simonelli - La Lega Serie A ha più volte sottolineato negli ultimi mesi quanto il rilancio del nostro movimento passi anche da stadi nuovi, funzionali e accoglienti, in grado di offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative dei tifosi. Ci auguriamo che questo nuovo strumento istituzionale possa finalmente semplificare i processi, superare le lungaggini burocratiche e facilitare la realizzazione di progetti attesi da troppo tempo in molte città italiane. All'Ingegner Massimo Sessa rivolgo a nome della Lega Calcio Serie A i migliori auguri di buon lavoro per la sfida che lo attende".

