Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba: domenica 28 settembre l'esordio

Da domani, sabato 27 settembre, a domenica 19 ottobre il Mondiale Under 20 si gioca in Cile, e Nunziata ha nuovamente in mano i destini azzurri. È la nona volta che l'Italia si affaccia a questa vetrina - 1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 e 2025 -, la quarta consecutiva. Una continuità che dice quanto il movimento, pur tra mille difficoltà, sappia restare nel cuore delle competizioni che contano.

Il debutto è fissato per domenica 28 settembre (ore 17 locali/22 italiane, diretta su Rai Sport) contro l'Australia allo stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, primo impegno nel Gruppo D che vede anche Argentina e Cuba. "L'Argentina la conosciamo tutti: talento e qualità - spiega il tecnico azzurro ai microfoni di Vivo Azzurro TV -. Australia e Cuba, invece, sono squadre in crescita, insidiose. Alcuni hanno già 15-20 partite di campionato nelle gambe, noi siamo all'inizio della stagione. Ma alla fine la differenza la fanno le motivazioni".

Nunziata parla sempre così: diretto, essenziale. Riconosce le difficoltà - calendari che tolgono pedine preziose - ma allo stesso tempo non fa mai un passo indietro: "Siamo qui con un'ottima squadra, con cui cercheremo di alternare due sistemi di gioco. Lo staff, invece, è quello dell'Under 19 che ha conquistato la qualificazione a questo Mondiale, a cui sono stati aggiunti Matteo Brighi e Fabrizio Ferron, che lavorano con me da diversianni".

Poi la chiave di tutto: il gruppo. "In pochi giorni dobbiamo diventare squadra - aggiunge -. Intensità, gioco e unità di intenti: sono aspetti fondamentali per affrontare un Mondiale".

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Alessandro Nunziante (Udinese), 12. Jacopo Seghetti (Livorno), 18. Lapo Siviero (Torino);

Difensori: 6. Wisdom Amey (Pianese), 3. Cristian Cama (Roma), 4. Christian Corradi (Trento), 13. Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), 2. Javison Osarumwense Idele (Atalanta), 5. Andrea Natali (AZ Alkmaar), 15. Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: 16. Alessandro Berretta (Giana Erminio), 8. Mattia Mannini (Juve Stabia), 21. Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), 7. Jacopo Sardo (Monza);

Attaccanti: 17. Jamal Iddrissou (Inter), 9. Ismaël Konaté (Empoli), 20. Mattia Liberali (Catanzaro), 11. Mattia Mosconi (Inter), 19. Alvin Obinna Okoro (Juventus), 10. Marco Romano (Genoa).

