GIMENEZ — Gimenez è un giocatore di grandissima qualità, secondo me non è proprio un 9, è un giocatore di grande movimento, grande qualità tecnica, sinceramente non riesco a capire perché non renda, però comunque vedo sempre che si impegna, che lotta, che sbaglia magari un po' di gol, però se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi perché poi se ne metti due di fila dentro ti viene fiducia, i tifosi poi ti supportano di più e come succede a tutti gli attaccanti, bisogna che indovini due o tre partite di fila, metta faccia a gol e poi tutto viene da sé.

ESPOSITO — Pio Esposito, è un bravissimo calciatore, anzi per l'età che ha è impressionante, ha una grandissima personalità, gioca in una squadra fortissima, quindi ha più facilità nello stare nell'area di rigore, quando giochi nelle piccole squadre sai che la devi sudare. Lui però è già strutturato, tecnicamente molto bravo, è un bel centravantone, sa fare gol, io credo che avrà un grandissimo futuro e avremo un grandissimo futuro noi come nazionale con Esposito centravanti.

CONTE — Ma non lo vedo in difficoltà, diciamo che il mister ama vincere, quindi quando ci sono due o tre partite un attimino che non riesce ad esprimere o a dare la sua voglia alla sua squadra si deprime un attimino, ma io credo che gli abbia fatto bene questa settimana di stop, si è ricaricato e gli è tornato più carico di prima. Siamo esseri umani, anche noi a volte siamo scarichi di energia e ci dobbiamo ricaricare, però ci possono stare dei momenti dell'annata o della vita che sia un po' giù, l'importante è capirlo, essere consapevoli e lui io credo che lo stia facendo abbastanza bene.