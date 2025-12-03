FC Inter 1908
Borriello: “Esposito impressionante per la sua età. Bel centravantone, avrà un grande futuro”

A margine della presentazione dell'album di figurine Panini, l'ex centravanti Marco Borriello ha parlato della lotta al vertice e degli attaccanti
A margine della presentazione dell'album di figurine Panini, l'ex centravanti Marco Borriello ha parlato della lotta al vertice e degli attaccanti:

"Milan e Napoli sono due squadre strutturate per lottare ai vertici, adesso non lo so se per vincere lo scudetto, però hanno tutti gli atti che vengono per poterlo fare, perché no? Ad Allegri manca un attaccante alla Borriello? Allegri, diciamo che forse a Milano manca (un centravanti di 9 alla Giroud, anche io ero centravanti di ruolo, però nonostante ciò la squadra sta girando bene, parte in contropiede, c'ha delle frecce nell'arco impressionanti, Pulisic e Leao, diciamo che ha trovato la sua struttura. 

Gimenez è un giocatore di grandissima qualità, secondo me non è proprio un 9, è un giocatore di grande movimento, grande qualità tecnica, sinceramente non riesco a capire perché non renda, però comunque vedo sempre che si impegna, che lotta, che sbaglia magari un po' di gol, però se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi perché poi se ne metti due di fila dentro ti viene fiducia, i tifosi poi ti supportano di più e come succede a tutti gli attaccanti, bisogna che indovini due o tre partite di fila, metta faccia a gol e poi tutto viene da sé.

Pio Esposito, è un bravissimo calciatore, anzi per l'età che ha è impressionante, ha una grandissima personalità, gioca in una squadra fortissima, quindi ha più facilità nello stare nell'area di rigore, quando giochi nelle piccole squadre sai che la devi sudare. Lui però è già strutturato, tecnicamente molto bravo, è un bel centravantone, sa fare gol, io credo che avrà un grandissimo futuro e avremo un grandissimo futuro noi come nazionale con Esposito centravanti.

Ma non lo vedo in difficoltà, diciamo che il mister ama vincere, quindi quando ci sono due o tre partite un attimino che non riesce ad esprimere o a dare la sua voglia alla sua squadra si deprime un attimino, ma io credo che gli abbia fatto bene questa settimana di stop, si è ricaricato e gli è tornato più carico di prima. Siamo esseri umani, anche noi a volte siamo scarichi di energia e ci dobbiamo ricaricare, però ci possono stare dei momenti dell'annata o della vita che sia un po' giù, l'importante è capirlo, essere consapevoli e lui io credo che lo stia facendo abbastanza bene.

