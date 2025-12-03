L'ex difensore dell'Inter commenta così del momento attraversato dalla formazione nerazzurra e del campionato di Serie A

Fabio Alampi Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 13:31)

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato in occasione della presentazione dell'album di figurine Panini: "Avevo quattro sogni. Uno era giocare in Nazionale, uno era giocare in Serie A, uno era vincere lo scudetto e l'altro era attaccare la mia figurina sull'album Panini, diciamo che sono riuscito a raggiungere tutti i miei obiettivi professionali. Favorita per lo scudetto? Il campionato è molto aperto, ci sono 4-5 squadre in pochissimi punti che se la giocheranno fino alla fine. Per me l'Inter è un pochino più attrezzata delle altre, il Napoli è a quel livello lì, il Milan è avvantaggiato perchè, non avendo una competizione, questo inciderà alla lunga, però dipenderà da infortuni, momenti. Speriamo che sia un bel campionato, che ci faccia appassionare fino alla fine".

"Chivu? Non mi ha stupito perchè ci ho giocato insieme, l'ho conosciuto anche da allenatore quando era in Primavera, parlavo spesso con lui: è un ragazzo intelligentissimo, mi piace sia in campo sia dal punto di vista comunicativo, quando parla non dice mai cose scontate. La squadra credo lo apprezzi molto anche per questo. Le critiche a Lautaro? Sono eccessive. Se giochi all'Inter e se sei il capitano va così, fa parte del gioco, ma Lautaro è un giocatore internazionale, ha vinto un Mondiale, ha vinto scudetti, è uno dei migliori attaccanti se non il migliore della Serie A. Normale che ogni tanto piovano critiche, ma credo che, conoscendolo, non si faccia intimorire o preoccupare da quello che si dice in giro. Un giocatore fondamentale per l'Inter, ma anche per la Serie A, dà un tocco internazionale che fa comodo".

"Spalletti alla Juventus? Allenatore bravo, con un grande staff. Entrare a stagione in corso è sempre difficilissimo, ci vuole tempo. Mi auguro che possa far bene e che continui anche il prossimo anno, gli sono legato e gli voglio bene. La situazione alla Juventus è complicata, tutti questi cambi di allenatore, la società che sembra distante... Va ricostruita, secondo me ci metteranno tanto tempo a tornare ai livelli di anni fa. Sono cicli, tutte le squadre ne hanno sofferto: in questo momento è indietro rispetto alle altre. Altri campioni in Serie A? Me lo auguro, come mi auguro che la Nazionale possa andare al Mondiale, tanti ragazzi non ne hanno mai visto uno. Ci sono ottime possibilità.

Chi ha la miglior difesa della Serie A? Se parliamo di individualità, come l'Inter non c'è nessuno, ha due squadre di giocatori tutti dello stesso livello, poi l'aspetto difensivo è un altro discorso. Ramos all'Inter? Lo vedrei bene ovunque. Secondo me l'Inter non è la squadra che ha bisogno di Sergio Ramos, però può succedere di tutto, non faccio io il mercato".