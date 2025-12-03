«Ho fatto il corso con Del Piero, Matri, Pazzini, De Rossi, Pizarro, Abate, Montolivo. Ci siamo divertiti, ma non mi ci vedo. È un lavoro terribile, è sempre colpa tua. Sono imprenditore. Ho avviato il brand Sweet Years, la Gaming House PL di Milano, spazio dedicato ai professionisti dei videogiochi. C'è Bombeer, la mia birra, e organizzo la Bobo Summer Cup di padel. Poi la Bobo Tv. Ho fatto anche un corso di dj. Mi piace cogliere le novità».