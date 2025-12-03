FC Inter 1908
Vieri svela: “Se potessi rigiocherei queste 4 partite”. Una è con l’Inter ed è…

Diversi i temi affrontati da Bobo Vieri, ex centravanti, nell'intervista concessa ai microfoni di Repubblica. Ecco alcune delle sue dichiarazioni
Marco Astori Redattore 

Ha mai pensato di allenare?

«Ho fatto il corso con Del Piero, Matri, Pazzini, De Rossi, Pizarro, Abate, Montolivo. Ci siamo divertiti, ma non mi ci vedo. È un lavoro terribile, è sempre colpa tua. Sono imprenditore. Ho avviato il brand Sweet Years, la Gaming House PL di Milano, spazio dedicato ai professionisti dei videogiochi. C'è Bombeer, la mia birra, e organizzo la Bobo Summer Cup di padel. Poi la Bobo Tv. Ho fatto anche un corso di dj. Mi piace cogliere le novità».

Il momento più bello della sua carriera?

«Il primo allenamento, e ogni volta che ho giocato da allora. Non serve la Champions, basta il calcio».

Se potesse rigiocare una partita?

«La finale di Champions nel 1997 con la Juve e l'1-1 in Fiorentina-Lazio del '99. Inter-Lazio del 5 maggio 2002 e Corea del Sud-Italia, al Mondiale».

