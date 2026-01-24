FC Inter 1908
Borussia Dortmund, Emre Can con la testa all’Inter: “Partita molto importante”

Le dichiarazioni del centrocampista e capitano del Borussia Dortmund ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 0-3 sull'Union Berlino
Alessandro De Felice
Emre Can, centrocampista e capitano del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 0-3 ottenuto sul campo dell'Union Berlino anche grazie ad un suo gol.

"Siamo stati molto criticati nelle ultime settimane e giustamente, ma oggi sono incredibilmente orgoglioso dei ragazzi e di come abbiamo gestito la situazione".

Poi uslla sfida contro l'Inter di mercoledì, ultima gara della League Phase di Champions League:

"Non è mai facile giocare qui, bisogna tenere duro e ci siamo riusciti per 90 minuti. Complimenti alla squadra: un vero gioco maschio, non sempre bello, ma i punti sono ciò che conta e la lotta ha dato i suoi frutti. Il punteggio in Bundesliga è discreto, ma direi che c'è più potenziale in Champions League. Mercoledì abbiamo una partita molto, molto importante, ma siamo sulla buona strada anche in Bundesliga".

 

