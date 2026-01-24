FC Inter 1908
Calori: “Lotta scudetto? Napoli e Milan possono ancora insidiare l’Inter. E la Juve…”

Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha parlato della lotta scudetto, che vede l'Inter sempre più capolista del campionato
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha parlato della lotta scudetto, che vede l'Inter sempre più capolista del campionato:

Scudetto, l'Inter prende il largo?

"Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter. E anche la Juve, nonostante l'ultima sconfitta è in crescita. Domenica c'è uno scontro diretto importante contro il Napoli che può dire tanto".

(Fonte: TMW Radio)

