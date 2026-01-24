Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha parlato della lotta scudetto, che vede l'Inter sempre più capolista del campionato:
Calori: “Lotta scudetto? Napoli e Milan possono ancora insidiare l’Inter. E la Juve…”
Scudetto, l'Inter prende il largo?
"Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter. E anche la Juve, nonostante l'ultima sconfitta è in crescita. Domenica c'è uno scontro diretto importante contro il Napoli che può dire tanto".
(Fonte: TMW Radio)
