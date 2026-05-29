Napoli, è fatta per Allegri:

"Io lo avevo detto, perché è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan. Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro".