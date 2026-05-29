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fcinter1908 news interviste Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o l’Inter”
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Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o l’Inter”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha toccato alcuni temi caldi riguardanti il mercato delle squadre italiane
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha toccato alcuni temi caldi riguardanti il mercato delle squadre italiane:
Napoli, è fatta per Allegri:—
"Io lo avevo detto, perché è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan. Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro".
Avrà l'obbligo di vincere?—
"Sì, ma per me lo vede col binocolo lo Scudetto, che andrà alla Roma o all'Inter".
(Fonte: TMW Radio)
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