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Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o l’Inter”

Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o l’Inter” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha toccato alcuni temi caldi riguardanti il mercato delle squadre italiane
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha toccato alcuni temi caldi riguardanti il mercato delle squadre italiane:

Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o l’Inter”- immagine 2
Getty Images

Napoli, è fatta per Allegri:

—  

"Io lo avevo detto, perché è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan. Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro".

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Avrà l'obbligo di vincere?

—  

"Sì, ma per me lo vede col binocolo lo Scudetto, che andrà alla Roma o all'Inter".

(Fonte: TMW Radio)

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