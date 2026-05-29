Le lacrime agli occhi non ha potuto nasconderle. Lucciconi di fronte alle parole di mister Mancini. Federico Dimarco, nell'intervista concessa a Skysport, di chi gli ha dato la grande occasione ha detto: «Mi ha fatto esordire all'Inter e nella Nazionale quindi è stato il primo vero allenatore avuto in carriera e quando ho esordito mi ha fatto veramente un regalo immenso».
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Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…”
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L'ex tecnico dell'Inter ed ex ct ha parlato di Dimarcoin un video messaggio che gli è stato consegnato in occasione dell'intervista esclusiva concessa a Skysport. «Federico Dimarco ha fatto un campionato straordinario. Continuità, qualità e personalità. Eletto miglior giocatore della Serie A. La cosa che mi rende felice è aver visto il suo talento tanti anni fa, quando era un ragazzino, quando lo feci esordire con l'Inter», ha detto mister Mancini.
«Oggi è diventato un giocatore completo e soprattutto un simbolo per i tifosi dell'Inter. E quando un ragazzo cresce così con il lavoro, l'umiltà, per un allenatore è un motivo di orgoglio quindi complimenti ancora e un abbraccio grande», ha concluso l'ex allenatore nerazzurro.
(Fonte: SS24)
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