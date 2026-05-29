FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…”

news

Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…”

Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…” - immagine 1
Il video messaggio dell'ex allenatore nerazzurro ed ex ct per il giocatore che ha vinto il premio come miglior MVP della stagione
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Le lacrime agli occhi non ha potuto nasconderle. Lucciconi di fronte alle parole di mister Mancini. Federico Dimarco, nell'intervista concessa a Skysport, di chi gli ha dato la grande occasione ha detto: «Mi ha fatto esordire all'Inter e nella Nazionale quindi è stato il primo vero allenatore avuto in carriera e quando ho esordito mi ha fatto veramente un regalo immenso». 

Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…”- immagine 2

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex tecnico dell'Inter ed ex ct ha parlato di Dimarcoin un video messaggio che gli è stato consegnato in occasione dell'intervista esclusiva concessa a Skysport. «Federico Dimarco ha fatto un campionato straordinario. Continuità, qualità e personalità. Eletto miglior giocatore della Serie A. La cosa che mi rende felice è aver visto il suo talento tanti anni fa, quando era un ragazzino, quando lo feci esordire con l'Inter», ha detto mister Mancini.

Il messaggio di Mancini per Dimarco: “Felice di aver visto il suo talento anni fa. Oggi è…”- immagine 3
Getty Images

«Oggi è diventato un giocatore completo e soprattutto un simbolo per i tifosi dell'Inter. E quando un ragazzo cresce così con il lavoro, l'umiltà, per un allenatore è un motivo di orgoglio quindi complimenti ancora e un abbraccio grande», ha concluso l'ex allenatore nerazzurro.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Dimarco: “Ale Stankovic un fratellino per me, spero torni all’Inter perché…”
PSG, Marquinhos: “Dopo la finale con l’Inter vogliamo gestire bene la pressione....

© RIPRODUZIONE RISERVATA