Il video messaggio dell'ex allenatore nerazzurro ed ex ct per il giocatore che ha vinto il premio come miglior MVP della stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 17:02)

Le lacrime agli occhi non ha potuto nasconderle. Lucciconi di fronte alle parole di mister Mancini. Federico Dimarco, nell'intervista concessa a Skysport, di chi gli ha dato la grande occasione ha detto: «Mi ha fatto esordire all'Inter e nella Nazionale quindi è stato il primo vero allenatore avuto in carriera e quando ho esordito mi ha fatto veramente un regalo immenso».

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L'ex tecnico dell'Inter ed ex ct ha parlato di Dimarcoin un video messaggio che gli è stato consegnato in occasione dell'intervista esclusiva concessa a Skysport. «Federico Dimarco ha fatto un campionato straordinario. Continuità, qualità e personalità. Eletto miglior giocatore della Serie A. La cosa che mi rende felice è aver visto il suo talento tanti anni fa, quando era un ragazzino, quando lo feci esordire con l'Inter», ha detto mister Mancini.

«Oggi è diventato un giocatore completo e soprattutto un simbolo per i tifosi dell'Inter. E quando un ragazzo cresce così con il lavoro, l'umiltà, per un allenatore è un motivo di orgoglio quindi complimenti ancora e un abbraccio grande», ha concluso l'ex allenatore nerazzurro.

(Fonte: SS24)