Conte: “Messo pressione a chi ci sta davanti. Obiettivo Champions, ma…”

L'allenatore del Napoli è intervenuto in collegamento con DAZN al termine della sfida vinta per 1-0 dai suoi contro il Cagliari

Alessandro De Felice Redattore 20 marzo - 20:57

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in collegamento con DAZN al termine della sfida vinta per 1-0 dai suoi contro il Cagliari all'Unipol Domus.

Si aspettava di più da questo centrocampo con il doppio play e da una trequarti di talento?

“Sì, abbiamo sbagliato un po' troppo. Siamo stati un po' sporchi a livello qualitativo perché abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi. Potevamo fare sicuramente meglio e comandare meglio la partita, anche perché il Cagliari non veniva a pressare, aspettava il nostro errore per poi ripartire. Non è che ci ha creato chissà quali cose, però noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol perché sappiamo benissimo che quando mantieni in bilico questo tipo di partite può succedere tutto, una palla lunga, un calcio d'angolo, un rimbalzo e rischi una partita dominata di pareggiarla e di morderti le mani. Noi sapevamo l'importanza di questa partita, lo sapevano anche i ragazzi. Andiamo alla sosta con tre punti, aspettiamo che giochino gli altri, intanto portiamo altri tre punti per la zona Champions. Come dico ai ragazzi, dobbiamo essere bravi. Siamo stati straordinari in questi sette mesi, dove c'è capitato di tutto a rimanere nelle prime posizioni della classifica. Adesso dobbiamo cercare di agguantare la zona Champions. Al tempo stesso dico sempre guardiamo chi c'è davanti perché deve essere uno stimolo. Anche al tempo stesso di non fare delle battute a vuoto perché non ci vuole niente per essere succhiati da chi ti sta dietro”.

È un valore aggiunto che questa squadra mette dentro oltre le quattro partite di fila non prendere gol?

“Sì, è importante perché mantenere la porta inviolata e fare un clean sheet dopo 11 partite in cui abbiamo preso sempre gol. Oggi ho visto un po' le statistiche e il Cagliari non ci ha mai tirato in porta. Questo deve essere importante perché riuscire a mantenere la porta inviolata, a difendere tutti quanti bene perché bisogna attaccare in 11 e difendere tutti 11. C'è stata grande applicazione, grande voglia. Ho stato molto chiaro con i ragazzi dell'importanza della partita. L'hanno percepita e hanno fatto una buona partita. Se riusciamo a fare il secondo gol, fatichiamo anche un po' a concretizzare le situazioni. Saremmo stati un po' più tranquilli e non crearci un po' di ansia negli ultimi cinque minuti”.

Se il Napoli dovesse fare 24 punti, quindi chiudere a 86 punti, quattro in più rispetto alla passata stagione in cui avete vinto lo Scudetto, ci sarebbe una percentuale di vincerlo questo campionato?

“Una cosa di entrare e una cosa di essere al cento per cento. Frank Anguissa è rientrato dopo quattro mesi. Lo stesso Scott si è fermato per un mese e mezzo. Non hanno ancora quella brillantezza nelle gambe. Ho visto molto bene Kevin De Bruyne. Infatti l'ho lasciato per tutto il tempo della partita. Lo stesso Lobotka oggi ha faticato un pochettino a rientrare dopo due settimane di sosta. Noi abbiamo ancora da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo. Speriamo di poterli recuperare in queste ultime partite. Neres penso che sia difficile perché ha avuto un'operazione. L'abbiamo fatto fino adesso, in questi sette mesi, dove abbiamo comunque tenuto botta. Siamo rimasti in grande emergenza tra le prime posizioni della classifica. Adesso dobbiamo cercare di qualificarsi in Champions. Ha detto ai ragazzi che bisogna giocare la Champions, che è la competizione più importante. Ma sappiamo che anche altre squadre vogliono farla. È inevitabile che poi guardi davanti. Nessuno ci deve impedire di guardare davanti. Noi oggi vincendo abbiamo messo un po' di pressione a chi ci sta davanti”.