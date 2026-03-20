Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto la sua analisi sulla delicata partita tra Fiorentina e Inter, cruciale nel cammino nerazzurro

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto la sua analisi sulla delicata partita tra Fiorentina e Inter, cruciale nel cammino nerazzurro verso lo scudetto:

La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

"Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adesso sta bene. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l'Inter non sta bene, rischia".