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Orlando: “A Firenze se l’Inter non sta bene rischia. La Fiorentina ora è guarita”

Orlando: “A Firenze se l’Inter non sta bene rischia. La Fiorentina ora è guarita” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto la sua analisi sulla delicata partita tra Fiorentina e Inter, cruciale nel cammino nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto la sua analisi sulla delicata partita tra Fiorentina e Inter, cruciale nel cammino nerazzurro verso lo scudetto:

Inter Chivu
Getty Images

La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

Inter Chivu
Getty Images
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"Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adesso sta bene. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l'Inter non sta bene, rischia".

(Fonte: TMW Radio)

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