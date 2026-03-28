Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha fatto il punto sull'Italia dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord:
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Braglia: “Italia, ora farei giocare Esposito. E in A l’Inter stia attenta al Napoli”
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha fatto il punto sull'Italia dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord
Italia, come l'ha vista contro l'Irlanda del Nord?—
"Manca personalità se non salti l'uomo, e deriva anche dai risultati. C'è quel pizzico di paura, che poi svanisce quando il tempo passa e si prende in mano la partita. La personalità la si acquisisce con i risultati, che fino ad oggi non ci sono stati".
Retegui o Pio Esposito contro la Bosnia?—
"Retegui mi sembra suo fratello ora. Quindi direi Pio Esposito in questo momento".
Come legge il caso Lukaku?—
"E' ininfluente sui traguardi del Napoli questo caso. E' una cosa personale del belga, che risolverà la società. Il Napoli ora è in un momento positivo, stanno rientrando i big, e l'Inter dovrà stare attenta ai passi falsi contro un Napoli che le può vincere tutte".
(Fonte: TMW Radio)
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