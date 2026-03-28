"Manca personalità se non salti l'uomo, e deriva anche dai risultati. C'è quel pizzico di paura, che poi svanisce quando il tempo passa e si prende in mano la partita. La personalità la si acquisisce con i risultati, che fino ad oggi non ci sono stati".

Come legge il caso Lukaku?

"E' ininfluente sui traguardi del Napoli questo caso. E' una cosa personale del belga, che risolverà la società. Il Napoli ora è in un momento positivo, stanno rientrando i big, e l'Inter dovrà stare attenta ai passi falsi contro un Napoli che le può vincere tutte".