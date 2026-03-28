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Esposito svela: “Chat con Pio? Super scorretta! Dopo un gol folle sbagliato in Champions gli scrissi…”

Esposito svela: “Chat con Pio? Super scorretta! Dopo un gol folle sbagliato in Champions gli scrissi…” - immagine 1
Intervistato da "Podcasteddu", l'ex centravanti dell'Inter ha raccontato così il suo rapporto con i fratelli Salvatore e soprattutto Francesco Pio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Divertente retroscena raccontato da Sebastiano Esposito. Intervistato da "Podcasteddu", l'ex centravanti dell'Inter ha raccontato così il suo rapporto con i fratelli Salvatore e soprattutto Francesco Pio.

Esposito svela: “Chat con Pio? Super scorretta! Dopo un gol folle sbagliato in Champions gli scrissi…”- immagine 2
Getty Images

"Felicità di vedere Pio fare qualcosa di buono? A noi sta un po' scemando perché ne sta facendo tante (ride, ndr), ma speriamo continui. Tra noi fratelli non c'è competizione, noi siamo felici veramente delle persone che siamo diventati prima che calciatori.

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Abbiamo una chat super scorretta: la cosa più bella che possiamo scriverci è "bravo Pio", poi cominciamo a massacrarlo: contro l'Union Saint-Gilloise ha segnato il primo gol ma ne sbagliò uno folle. Gli scrivemmo: "Bravo Pio, ma che cazzo di gol hai sbagliato". Sono più le prese in giro che i complimenti".

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