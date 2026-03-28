Intervistato da "Podcasteddu", l'ex centravanti dell'Inter ha raccontato così il suo rapporto con i fratelli Salvatore e soprattutto Francesco Pio

Divertente retroscena raccontato da Sebastiano Esposito . Intervistato da "Podcasteddu", l'ex centravanti dell'Inter ha raccontato così il suo rapporto con i fratelli Salvatore e soprattutto Francesco Pio .

"Felicità di vedere Pio fare qualcosa di buono? A noi sta un po' scemando perché ne sta facendo tante (ride, ndr), ma speriamo continui. Tra noi fratelli non c'è competizione, noi siamo felici veramente delle persone che siamo diventati prima che calciatori.