FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”

news

Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”

Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC:

Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”- immagine 2

Malagò, quale la prima priorità in FIGC?

Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”- immagine 3
Getty
—  

"Dovrebbe individuare lo staff tecnico con cui impostare un programma con obiettivi precisi. E poi ridurre il numero di stranieri e dare più spazio agli italiani, per poter fare esperienze e avere linfa per la nostra Nazionale. E oggi vedo Maldini come dt, che può comporre la squadra tecnica giusta per ottenere gli obiettivi".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Rampulla: “Malagò uomo di spessore, mi aspetto cose positive. Ripartirei da Conte”
Jovetic: “All’Inter feci bene con Mancini. Andai via dopo che Spalletti mi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA