Malagò, quale la prima priorità in FIGC?

"Dovrebbe individuare lo staff tecnico con cui impostare un programma con obiettivi precisi. E poi ridurre il numero di stranieri e dare più spazio agli italiani, per poter fare esperienze e avere linfa per la nostra Nazionale. E oggi vedo Maldini come dt, che può comporre la squadra tecnica giusta per ottenere gli obiettivi".