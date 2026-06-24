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fcinter1908 news interviste Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”
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Braglia: “Malagò dovrebbe dare più spazio ai calciatori italiani. Come dt vorrei Maldini”
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC:
Malagò, quale la prima priorità in FIGC?
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"Dovrebbe individuare lo staff tecnico con cui impostare un programma con obiettivi precisi. E poi ridurre il numero di stranieri e dare più spazio agli italiani, per poter fare esperienze e avere linfa per la nostra Nazionale. E oggi vedo Maldini come dt, che può comporre la squadra tecnica giusta per ottenere gli obiettivi".
(Fonte: TMW Radio)
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