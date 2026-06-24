"E' vero, dobbiamo avere i dirigenti buoni ma servono i giocatori bravi. Malagò è un personaggio di spessore, mi aspetto subito qualcosa di positivo. Magari qualche nuovo dirigente, un tecnico che abbia voglia di allenare la Nazionale. Io ripartirei da Antonio Conte. perché dove è andato, ha dimostrato di poter dare uno scossone iniziale. E può rimanere anche di più come ct. Ci vuole tempo, come tutte le cose. E se uno non va bene all'inizio, non si può cambiare subito, ma gli va dato tempo".