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Rampulla: “Malagò uomo di spessore, mi aspetto cose positive. Ripartirei da Conte”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha commentato l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente FIGC:
"E' vero, dobbiamo avere i dirigenti buoni ma servono i giocatori bravi. Malagò è un personaggio di spessore, mi aspetto subito qualcosa di positivo. Magari qualche nuovo dirigente, un tecnico che abbia voglia di allenare la Nazionale. Io ripartirei da Antonio Conte. perché dove è andato, ha dimostrato di poter dare uno scossone iniziale. E può rimanere anche di più come ct. Ci vuole tempo, come tutte le cose. E se uno non va bene all'inizio, non si può cambiare subito, ma gli va dato tempo".
Malagò, quale la prima priorità in FIGC?—
"Non è che Maldini può scegliere tutti nello staff della Nazionale. Serve prima il dt, che ti dia delle indicazioni. Per me un dt serve oggi, uno di quel tipo, non un politico e che girà lì intorno per amicizia ma che sappia di calcio. E come Maldini oggi non c'è nessuno, ma deve avere voglia di farlo. Ripartire da Maldini come dt sarebbe un ottimo punto d'inizio".
(Fonte: TMW Radio)
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