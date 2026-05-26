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Braglia: “Milan, problema societario e non solo di campo. Era lampante che…”

Milan Allegri
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto:

Braglia: “Milan, problema societario e non solo di campo. Era lampante che…”- immagine 2
Getty Images

"Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo. Nelle società ci sono delle regole imprescindibili, che permettono allo spogliatoio di raggiungere determinati obiettivi".

Milan Allegri
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"Milan e Juve hanno sbagliato da qualche parte, e nel Milan c'è stata anche una responsabilità tecnica".

(Fonte: TMW Radio)

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