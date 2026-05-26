Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto:

"Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo. Nelle società ci sono delle regole imprescindibili, che permettono allo spogliatoio di raggiungere determinati obiettivi".