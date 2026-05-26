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fcinter1908 news interviste Braglia: “Milan, problema societario e non solo di campo. Era lampante che…”
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Braglia: “Milan, problema societario e non solo di campo. Era lampante che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto:
"Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo. Nelle società ci sono delle regole imprescindibili, che permettono allo spogliatoio di raggiungere determinati obiettivi".
"Milan e Juve hanno sbagliato da qualche parte, e nel Milan c'è stata anche una responsabilità tecnica".
(Fonte: TMW Radio)
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