L'ex calciatore ha criticato l'ormai ex allenatore rossonero, esonerato dopo il mancato accesso in Champions League

Alessandro De Felice Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 00:29)

Tra i temi affrontato nel corso della puntata di 'Viva el Futbol' non poteva mancare il Milan. Lele Adani si concentra sul lavoro di Massimiliano Allegri, esonerato dal club rossonero dopo la mancata qualificazione in Champions League:

“Se è stato un fallimento inequivocabile, vuol dire che non sarebbe stato un miracolo. C’è troppa distanza per un punto da miracolo a fallimento inequivocabile. Il Como ha fatto un miracolo, la Roma ha fatto un'impresa, il Milan quarto avrebbe fatto un buon risultato, ma non un miracolo, e quindi ecco lì, non raggiunto, diventa fallimentiare, inequivocabile”.

Poi prosegue:

"Per quanto riguarda la stagione del Milan di Allegri, secondo me ci sono due campi da trattare. Ci sono due aspetti. Sempre in questo nuovo processo di crescita di situazioni nuove in Italia che vogliono imporsi, chiedono spazio.

I due percorsi della situazione di Allegri quest'anno sono stati, uno: il campo che è stato veramente spietato. E qua merita un approfondimento. Io lo so che all'andata c'era entusiasmo. Io lo so che c'erano risultati. Io lo so che c'era compattezza. Io lo so che c'era lo stadio pieno, c'era speranza. Ci sono state le vittorie, perché il Milan ha battuto il derby, poi ha fatto anche il ritorno. Il Milan ha battuto la Roma e ha battuto il Napoli. Questo è accaduto all’andata. Quindi c'erano risultati, vittorie importanti, scontri diretti, entusiasmo, compattezza. E poi c'è stato un tracollo. Perché il tracollo è stato clamoroso. Ragazzi, non vorrei che venisse sottovalutato l'aspetto dei risultati, non solo del tracollo. Il risultato ha affuscato, perché se tu non capisci come vinci, non capirai mai perché hai perso. Cioè se tu non hai capito come hai vinto l'andata, non capisci quando perdi perché perdi. Quindi hai vinto probabilmente non meritando.

E questo ha affuscato. Però le partite di calcio sono state un tracollo. Perché il Milan ha fatto veramente male. Ragazzi, per me è stata la squadra peggiore della Serie A. Perché io non posso andare a reclamare e riciclare il Pisa o il Verona. Forse la Cremonese nel percorso ha fatto peggio rispetto ai primi dieci partiti. Però qui è stato il Milan. Lì è stata la squadra peggiore della Serie A. La Fiorentina è un po' cresciuta. Quindi le ultime 15 partite, cioè il ritorno, è stata la squadra peggiore della Serie A. E ve le ricordo queste partite con il Cagliari, con il Sassuolo, con l'Udinese. Cioè sono state partite terrificanti, sono state ora.

La partita col Napoli è stata terrificante. Ragazzi, sono state veramente oscene. Quindi c'è l'aspetto calcistico e poi c'è una cosa che secondo me è rimasta solo nelle conferenze stampa di Massimiliano Allegri. È questo modo di fare cabaret. Ragazzi, non tornano le due cose.

Con quella partita, che è come giocare, perché questa è stata recepita, rosso o nero? Sono i colori del Milan. Usiamoli come metafora. Rosso o nero? Loro hanno giocato alla roulette, hanno puntato tutto sul rosso ed è uscito nero. Sai quanto hanno perso? 75 milioni il Milan e 6, che sono 12, allegri, perché aveva rinnovo automatico. Ma si prepara così? Si parla così dentro una sala stampa storica, per il contenuto dei personaggi che ci sono stati nella storia del Milan? Si tratta così? Si gioca alla roulette Milan-Cagliari, che vale 75 milioni e ha anche un rinnovo automatico".