"Allegri è inadeguato a fare l’allenatore soprattutto adesso che il calcio è andato avanti. Lui è rimasto a dieci anni fa: prima con i campioni vinceva, oggi no. Stanno cercando il modo prima di piazzarlo in Nazionale ma non lo vogliono, non l'hanno neanche preso in considerazione. Al Napoli non lo prendono in considerazione, Anche se arrivava a quarto, andava a casa perché è inadeguato. Ha rovinato il Milan e lui purtroppo è rimasto l'ultimo dei filistei a rovinare il calcio italiano: è arrivato a dama perché è scarso. Ha fatto un disastro, senza un'idea, senza nulla. Volevano un direttore sportivo e hanno preso Tare. È arrivato un direttore sportivo, che ha fatto danni più della grandine, Vogliamo dare la colpa a Cardinale? Ha spreso 500 milioni e l'idea sua è portare il Milan ai livelli del Berlusconi, a vincere, perché altrimenti lui con tutti i soldi che ha, sai cosa potrebbe fare? “Arrangiatevi”. Invece no”.