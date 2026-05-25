Antonio Cassano è intervenuto nel corso della trasmissione 'Viva el Futbol' per parlare di Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League.
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Cassano: “Allegri inadeguato e scarso: ultimo dei ‘filistei’ a rovinare il calcio italiano”
"Allegri è inadeguato a fare l’allenatore soprattutto adesso che il calcio è andato avanti. Lui è rimasto a dieci anni fa: prima con i campioni vinceva, oggi no. Stanno cercando il modo prima di piazzarlo in Nazionale ma non lo vogliono, non l'hanno neanche preso in considerazione. Al Napoli non lo prendono in considerazione, Anche se arrivava a quarto, andava a casa perché è inadeguato. Ha rovinato il Milan e lui purtroppo è rimasto l'ultimo dei filistei a rovinare il calcio italiano: è arrivato a dama perché è scarso. Ha fatto un disastro, senza un'idea, senza nulla. Volevano un direttore sportivo e hanno preso Tare. È arrivato un direttore sportivo, che ha fatto danni più della grandine, Vogliamo dare la colpa a Cardinale? Ha spreso 500 milioni e l'idea sua è portare il Milan ai livelli del Berlusconi, a vincere, perché altrimenti lui con tutti i soldi che ha, sai cosa potrebbe fare? “Arrangiatevi”. Invece no”.
Poi prosegue:
“Ovviamente, siccome stiamo parlando dell'allenatore, che ormai ha il tempo contato nel poter allenare, se avrà qualche altra occasione. O va in Arabia, probabilmente, a prendere ancora altri soldi, o avrà l'occasione da qualche squadra che gioca per la salvezza, o al massimo per il decimo posto, perché fine dei giochi, perché il calcio ormai è andato in un'altra direzione e lui non è che non si è voluto, non è mai stato bravo, di gestore è rimasto uno al mondo, uno l'allenatore del Brasile (Ancelotti, ndr), con una differenza, che lui quando parla è umile e tranquillo".
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