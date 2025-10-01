FC Inter 1908
news

Braglia: “Nuovo stadio inevitabile per Inter e Milan. Milano non può…”

Marco Macca
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le ultime vicende relative al futuro stadio di Inter e Milan. Ecco le sue parole:

"Credo che sia uno scenario inevitabile per due società che sono in mano a due aziende di business. Reputo che sia un passaggio fondamentale e penso che Milano non possa stare lontano dai grandi palcoscenici del calcio".

"Ben vengano queste gestioni valide economicamente, per quanto dovranno dimostrare di poter esserlo anche dal punto di vista sportivo".

(Fonte: TMW Radio)

