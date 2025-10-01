Braglia: “Nuovo stadio inevitabile per Inter e Milan. Milano non può…”

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le ultime vicende relative al futuro stadio di Inter e Milan. Ecco le sue parole

"Credo che sia uno scenario inevitabile per due società che sono in mano a due aziende di business. Reputo che sia un passaggio fondamentale e penso che Milano non possa stare lontano dai grandi palcoscenici del calcio".