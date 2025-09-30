Queste le parole di Denzel Dumfries nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Fondamentale vincere questa sera, siamo contenti, ottima partita da parte nostra, sono felice. Io l'uomo della Champions? Abbiamo una squadra forte la Champions è una competizione dura e bisogna dimostrare sempre e oggi abbiamo fatto una grande partita. Il gol? Per ogni partita è importante, serie A, Champions, Coppa Italia, ogni partita si deve vincere questo si gioca per l'Inter. Una grande giocata di Marcus Thuram oggi sul gol"