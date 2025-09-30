L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali.
Queste le parole di Denzel Dumfries nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Fondamentale vincere questa sera, siamo contenti, ottima partita da parte nostra, sono felice. Io l'uomo della Champions? Abbiamo una squadra forte la Champions è una competizione dura e bisogna dimostrare sempre e oggi abbiamo fatto una grande partita. Il gol? Per ogni partita è importante, serie A, Champions, Coppa Italia, ogni partita si deve vincere questo si gioca per l'Inter. Una grande giocata di Marcus Thuram oggi sul gol"
