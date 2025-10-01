Dumfries: “Sono contento di aver fatto gol. Grande azione di Thuram”

Altro gol per Denzel Dumfries, sempre più determinante nell'Inter. Ecco le dichiarazioni del laterale olandese a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro lo Slavia Praga:
"Sono contento di aver fatto gol e di aver aiuto i miei compagni a vincere. E' stata una grande azione di Thuram, sono contento di aver segnato".
(Fonte: Sky Sport)
