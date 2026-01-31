Dall'una dei sorteggi di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt come avversaria nei playoff. Questo il commento dell'ex portiere Simone Braglia:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Braglia: “Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio”
news
Braglia: “Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio”
Dall'una dei sorteggi di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt come avversaria nei playoff. Questo il commento dell'ex portiere Simone Braglia
Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?
—
"Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio, nonostante le qualità della rosa dell'Inter. La Juve può passare il turno, anche l'Atalanta".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA