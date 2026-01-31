FC Inter 1908
Braglia: “Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio”

Dall'una dei sorteggi di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt come avversaria nei playoff. Questo il commento dell'ex portiere Simone Braglia
Marco Macca
Dall'una dei sorteggi di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt come avversaria nei playoff. Questo il commento dell'ex portiere Simone Braglia:

Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?

"Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio, nonostante le qualità della rosa dell'Inter. La Juve può passare il turno, anche l'Atalanta".

(Fonte: TMW Radio)

