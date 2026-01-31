Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sulle squadre italiane, tra campionato e sorteggi dei playoff di Champions

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sulle squadre italiane, tra campionato e sorteggi dei playoff di Champions League:

Come vede la Roma?

"Mi dà l'impressione che se l'Inter dovesse frenare, la Roma ha più chance di tutte. La Juve non sta meglio, ma è una mia sensazione".