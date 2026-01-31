Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sulle squadre italiane, tra campionato e sorteggi dei playoff di Champions League:
Orlando: “Il Bodo gioca bene, ma credo che l’Inter passerà. E se in campionato frena…”
Come vede la Roma?—
"Mi dà l'impressione che se l'Inter dovesse frenare, la Roma ha più chance di tutte. La Juve non sta meglio, ma è una mia sensazione".
Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?—
"Per me l'Inter passa, anche se il Bodo gioca molto bene. L'Atalanta 50 e 50, la Juventus passa".
(Fonte: TMW Radio)
