Di Napoli: “Inter, attenta al Bodo. Può diventare una squadra pericolosa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore nerazzurro, ha commentato i sorteggi dei playoff di Champions
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore nerazzurro, ha commentato i sorteggi dei playoff di Champions League:

Un commento sui sorteggi Champions?

"Quando arrivi a questo punto, ogni partita è complicata. Il Bodo mi sta sorprendendo e se non la prendi con la giusta cattiveria è una partita pericolosa. Credo però che le italiane, se si mettono a posto, possono andare avanti tutte, comprese Juve e Atalanta. Dove possono arrivare poi non so".

(Fonte: TMW Radio)

