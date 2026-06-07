Braida: “Milan? Mi viene da piangere. Ibra abbia umiltà e impari. I Maldini…”

L'ex ds ha esaminato il momento dei rossoneri in un'intervista concessa ai giornalisti presenti a Parma per il Festival della Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 11:48)

«Sono innamorato del Milan, ce l'ho nel cuore. Mi viene quasi da piangere a vedere il Milanin questa situazione. C'è una crisi di identità, diciamo. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Mi auguro che chi ha responsabilità ricominci da questo punto. È una strada lunga, ma il Milan ha un passato importante che non si può cancellare e proseguirà il suo futuro in questo modo come in passato». Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, al Festival della Serie A a Parma, ha parlato del momento della società rossonera - che da 15 giorni non ha un allenatore ma nemmeno una squadra di dirigenti vera e propria - ai microfoni dei giornalisti tra i quali l'inviato di FCINTER1908.IT.

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-Cosa le fa male più in assoluto?

Quando le cose non vanno bene i risultati sportivi sono importanti. Ma c'è una crisi importante di identità, non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan con Berlusconi come punto di riferimento grandissimo e di Galliani. Manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.

-Leao ha detto di cercare nuovi stimoli...

Non mi sostituisco a chi ha questa responsabilità. Ha qualità importantissime. Ma se non le trasmetti sul campo tutto è vano. Sono tra incudine e martello e giocatori di qualità sono difficili da vedere. Lui ha grandi qualità ma non sono sufficienti a volte.

-Gerry Cardinale dice che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show...

Maldini, prima di lui suo padre, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre e poi Paolo tutte le CL del Milan. Non si può non partire dalla storia.

-Ibrahimovic invece è una figura ibrida: fa bene una figura così?

Ibra calcisticamente parlando non si discute, chapeux: è stato un grande campione. Ma anche lui deve avere l'umiltà di imparare.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Parma Daniele Vitiello)