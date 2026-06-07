Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri, ex centravanti, si è proiettato verso la prossima stagione. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 10:02)

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri, ex centravanti, si è proiettato verso la prossima stagione. Ecco le sue parole: «Inter e Napoli sono due squadre top, quest’anno faranno bene anche in Europa. L’Inter poteva fare di più in Champions già nella stagione scorsa».

Sorpreso da Chivu?

«È stato molto bravo, ha raccolto una squadra mentalmente distrutta dal 5-0 della finale Champions (e solo ora si è capito quanto quel Psg era forte) e ha ridato tranquillità al gruppo. In più ha fatto un ottimo turnover, ha fatto giocare i giovani come Pio, Sucic, Bonny. Ha gestito con grande intelligenza. E in tutto questo ha anche vinto».

Palestra può essere un valido rinforzo?

«Il livello è quello. Sarebbe un grandissimo acquisto, è il giocatore del futuro».

Vede il Napoli prima antagonista perché?

«Perché è ben messo. Ha una società sana, grandissimi giocatori. Con Allegri alla guida lo scudetto sarà una corsa tra loro».

Lo stesso Allegri che ha mancato la qualificazione Champions all’ultima giornata con il Milan?

«Era stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l’anno prima era arrivata ottava e contro avversarie più avanti di loro. La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci».

Dunque scagiona Max?

«Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica. Deve essere chi va in campo a dare di più. Anche stavolta, possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità: servono i giocatori. E servono con personalità: me lo diceva mio papà fin da quando sono andato alla Juventus. Quelle maglie lì, Juventus, Inter, Milan pesano più delle altre».