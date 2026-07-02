FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”

news

Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”

Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si è espresso sul futuro della panchina della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si è espresso sul futuro della panchina della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni:

Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”- immagine 2
Getty Images

Ct, chi vede alla fine?

—  

"Tra Mancini e Conte c'è un abisso. Se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta. Di sicuro prima c'è la questione dt. Maldini accetta? Io mi auguro di sì, e che prendano Conte. Questo è sicuro, perché parti già da una buona prospettiva. Palestra che va via per me è un handicap che va via. Giocando in Italia, ce l'hai sotto gli occhi. Al Chelsea sicuramente giocherà, ma se non va bene non guardano in faccia a nessuno e lo mettono da parte".

Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”- immagine 3
DAZN

Si aspettavate che Conte finisse in Nazionale e non in un club?

—  

"Non è detta l'ultima parola. Arabia? Non lo so. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato e che non riesco a capire perché non abbia ancora deciso Malagò di chiudere con lui".

(Fonte: TMW Radio)

 

Leggi anche
Milito: “Perché Lautaro non mi sorprende più! Conoscendo molto bene Chivu vi svelo...
Calori: “Scudetto? L’Inter avrà qualcosa in più, ma il Napoli può contrastarla”

© RIPRODUZIONE RISERVATA