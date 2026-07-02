Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”

Ct, chi vede alla fine?

"Tra Mancini e Conte c'è un abisso. Se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta. Di sicuro prima c'è la questione dt. Maldini accetta? Io mi auguro di sì, e che prendano Conte. Questo è sicuro, perché parti già da una buona prospettiva. Palestra che va via per me è un handicap che va via. Giocando in Italia, ce l'hai sotto gli occhi. Al Chelsea sicuramente giocherà, ma se non va bene non guardano in faccia a nessuno e lo mettono da parte".