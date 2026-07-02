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Brambati: “Italia? Tra Conte e Mancini c’è un abisso. Se vuoi ricostruire…”
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si è espresso sul futuro della panchina della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni:
Ct, chi vede alla fine?—
"Tra Mancini e Conte c'è un abisso. Se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta. Di sicuro prima c'è la questione dt. Maldini accetta? Io mi auguro di sì, e che prendano Conte. Questo è sicuro, perché parti già da una buona prospettiva. Palestra che va via per me è un handicap che va via. Giocando in Italia, ce l'hai sotto gli occhi. Al Chelsea sicuramente giocherà, ma se non va bene non guardano in faccia a nessuno e lo mettono da parte".
Si aspettavate che Conte finisse in Nazionale e non in un club?—
"Non è detta l'ultima parola. Arabia? Non lo so. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato e che non riesco a capire perché non abbia ancora deciso Malagò di chiudere con lui".
(Fonte: TMW Radio)
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