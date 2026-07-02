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fcinter1908 news interviste Milito: “Perché Lautaro non mi sorprende più! Conoscendo molto bene Chivu vi svelo che…”

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Milito: “Perché Lautaro non mi sorprende più! Conoscendo molto bene Chivu vi svelo che…”

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Argentina, Messi, Lautaro Martinez, Inter, Cristian Chivu: Diego Milito dice tutto a Sky Sport, ecco l'intervista
Alessandro Cosattini Redattore 

Argentina, Messi, Lautaro Martinez, Inter, Cristian Chivu: Diego Milito dice tutto a Sky Sport. Ecco l'intervista dell'ex attaccante:

"Sono felicissimo per Chivu e l’Inter, quello che ha fatto. Lo conosco, la sua grinta, il suo pensiero, la persona che è. Lo ha dimostrato in Primavera, al Parma, conosce molto bene l’Inter, e vi svelo che non avevo dubbi che avrebbe fatto bene.

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Più bel gol all’Inter? Tanti belli e importanti, direi quello della finale di Coppa Italia e quelli della finale di Champions.

Zanetti prima e ora Lautaro? Felicissimo che sia il capitano, non mi sorprende, è un grandissimo campione. Lo conosco fin da piccolo e sono felicissimo.

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Argentina ai Mondiali? La vedo bene, sono contento, grandissima squadra, sono campioni del mondo. Sono in un ottimo momento. Il Mondiale è sempre difficile, ma la vedo bene e mi auguro possa arrivare in finale. Il percorso è difficile, si va di partita in partita, la vedo bene e ha grandissimi giocatori. Difficile fare un pronostico sull’altra finalista, ci sono grandi squadre, direi la Francia.

Messi stanco? Parlare di Leo… Uno si annoia, quello che fa non sorprende, extraterrestre. Il migliore della storia.

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Cristiano Ronaldo? Sono due campioni, grandissimo che ha fatto tantissimo nel calcio. Ma Leo è il migliore della storia.

Mourinho al Real? Sono felicissimo per lui, tutti sappiamo il rapporto che ho con lui, può fare benissimo a Madrid, per me è stato importantissimo".

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