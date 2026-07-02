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Più bel gol all’Inter? Tanti belli e importanti, direi quello della finale di Coppa Italia e quelli della finale di Champions.

Zanetti prima e ora Lautaro? Felicissimo che sia il capitano, non mi sorprende, è un grandissimo campione. Lo conosco fin da piccolo e sono felicissimo.

Argentina ai Mondiali? La vedo bene, sono contento, grandissima squadra, sono campioni del mondo. Sono in un ottimo momento. Il Mondiale è sempre difficile, ma la vedo bene e mi auguro possa arrivare in finale. Il percorso è difficile, si va di partita in partita, la vedo bene e ha grandissimi giocatori. Difficile fare un pronostico sull’altra finalista, ci sono grandi squadre, direi la Francia.

Messi stanco? Parlare di Leo… Uno si annoia, quello che fa non sorprende, extraterrestre. Il migliore della storia.

Cristiano Ronaldo? Sono due campioni, grandissimo che ha fatto tantissimo nel calcio. Ma Leo è il migliore della storia.

Mourinho al Real? Sono felicissimo per lui, tutti sappiamo il rapporto che ho con lui, può fare benissimo a Madrid, per me è stato importantissimo".