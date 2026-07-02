Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha toccato alcuni temi caldi, dal Mondiale in corso al mercato delle big di Serie A

Marco Macca Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 20:02)

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Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha toccato alcuni temi caldi, dal Mondiale in corso al mercato delle big di Serie A:

“È più il Mondiale dei veterani, mi ha impressionato però la Francia con quelli davanti: Dembelé, Olise che è il mio preferito, Mbappe, Doué e Barcola quando entra”.

Mister, la sua favorita? — “La Francia, appunto: ha qualcosa di diverso. Anche se come si sta comportando Messi è tanta roba. I vecchietti hanno qualcosa in più. E poi c’è Haaland che determina sempre".

Passiamo alla Serie A: il Milan desta curiosità. — “Da fuori credo che regni un po’ di confusione. Se sei il Milan devi partire con l’idea di vincere il campionato, ma manca ancora tanto. Stiamo assistendo ad un cambiamento di gestione. Eravamo abituati ad un modo che sta totalmente cambiando, con novità che vanno capite ed interpretate".

Allegri l'uomo giusto per il dopo Conte? — “Può dare continuità tecnica. E un allenatore che conosce le dinamiche dei club che lottano per il vertice. Il Napoli può dire la sua. Può contrastare l’Inter che inizialmente avrà qualcosa in più”.

(Fonte: TMW)