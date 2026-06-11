"Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".