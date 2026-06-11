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fcinter1908 news interviste Brambati: “Vi rendete conto di come sta il Milan? Ieri mi ha chiamato Allegri e mi ha detto…”
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Brambati: “Vi rendete conto di come sta il Milan? Ieri mi ha chiamato Allegri e mi ha detto…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del momento complicato del Milan e del futuro di Massimiliano Allegri
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del momento complicato del Milan e del futuro di Massimiliano Allegri, esonerato dai rossoneri nei giorni scorsi:
Cosa aggiunge?
"Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".
(Fonte: TMW Radio)
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