Breda: “Inter, bella identità. Fatica nei big match? Un po’ per la voglia di…”

Le dichiarazioni sul campionato e sulla sessione di calciomercato alle porte, ma soprattutto sui nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'allenatore Roberto Breda ha parlato ai microfoni di TMW alla vigilia di Natale per analizzare i temi caldi del campionato di Serie A e il mercato alle porte.

“È il campionato di A più imprevedibile ed interessante degli ultimi anni. Ci sono tante squadre che hanno potenziale per poter vincere ma tutte hanno qualcosa da migliorare. Dall’infortunio di De Bruyne il Napoli ha lavorato ai principi che l’anno scorso gli hanno dato la possibilità di vincere”.

Le milanesi?

“L’Inter ha una bella identità e con le grandi però ha fatto fatica. Un po' per la sua voglia di imporre il gioco. Il Milan è l’opposto e fa un po di fatica con le piccole. Questo è frutto dell’impronta degli allenatori. Il Milan è la squadra che imposta le partite più sugli avversari”.

Come ha visto fin qui la Roma di Gasperini?

“Come risultati è partita a mille ma non l’ho ancora vista come una squadra di Gasperini. Ha qualità ma non è gasperiniana al cento per cento”.

Da chi si aspetta mercato a gennaio?

“Il mercato può aiutare tanto ma serve un’identità frutto di un percorso che si basa su tanti concetti”

