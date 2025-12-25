Henrik Mkhitaryan si è raccontato in un libro uscito ad ottobre per Cairo editore. "Dentro queste pagine c’è la mia storia: il calcio, certo, ma anche la famiglia, le sfide, le cadute e le risalite. Un percorso fatto di passione, disciplina e dell’insegnamento più importante che ho ricevuto da mio padre: prima di tutto, essere una brava persona", aveva spiegato il giocatore dell'Inter sul suo profilo Instagram. All'interno del libro il centrocampista armeno ha raccontato aneddoti incredibili: dal rapporto con Raiola e Mourinho alla stagione culminata con la finale di Champions League contro il Manchester City.

Henrik Mkhitaryan ha parlato anche del suo periodo alla Roma e in particolare si è soffermato su un calciatore che lo aveva colpito molto: "Se invece devo scrivere il nome di un calciatore che mi aveva colpito in positivo, da subito, scelgo quello di Nicolò Zaniolo: per talento, forza e potenza, sembrava di un'altra categoria. Tutti gli volevamo bene e nutrivamo la speranza che potesse dare tanto alla squadra, per moltissimi anni. Le cose sono andate diversamente".