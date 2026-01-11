Breda: “Inter solida, è migliorata molto. Col Napoli quasi una finale”

Il tecnico ha parlato della sfida d'altissima classifica in Serie A tra Inter e Napoli, in programma domenica sera alle 20:45

Roberto Breda ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW. Tra i vari temi d'attualità, il tecnico ha parlato anche della sfida d'altissima classifica in Serie A tra Inter e Napoli, in programma domenica sera alle 20:45 e valida per la 20ª giornata di Serie A.

“Certamente è un modo per dare via al nuovo anno in maniera importante. L’Inter è migliorata molto, ha dato solidità. Ma sono tutte squadre competitive e con margini di miglioramento importanti”.