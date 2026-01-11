FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Dal Canto, ex allenatore tra le altre del Padova, ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Napoli
Marco Macca
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Dal Canto, ex allenatore tra le altre del Padova, ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Napoli:

L'Inter prepara la fuga?

"L'Inter in questo momento ha più possibilità di ruotare la rosa, senza troppi scompensi come succede al Napoli, che ha fuori giocatori determinanti. L'Inter arriva meglio allo scontro diretto, ma le partite sono strane e devi comunque giocarle. Vedi cosa è successo al Napoli col Verona. Detto questo l'Inter è superiore".

