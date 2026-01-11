L'Inter prepara la fuga?

"L'Inter in questo momento ha più possibilità di ruotare la rosa, senza troppi scompensi come succede al Napoli, che ha fuori giocatori determinanti. L'Inter arriva meglio allo scontro diretto, ma le partite sono strane e devi comunque giocarle. Vedi cosa è successo al Napoli col Verona. Detto questo l'Inter è superiore".