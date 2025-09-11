L'Italia di Gattuso vince e tiene aperte le speranze di primato nel girone e di qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Ne ha parlato Roberto Breda a TMW:
Breda: "Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori"
Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori”
“L’Italia di Gattuso? Nel momento in cui alleni una Nazionale è logico che gli aspetti rispetto al club cambiano. L’aspetto motivazione prende il sopravvento, anche se poi la parte tattica è sempre fondamentale. L’idea di tornare a mettere la Nazionale come un obiettivo per i calciatori bisogna recuperarla”.
Serie A: come la vede quest'anno?—
“Per tante squadre è l’anno zero rispetto agli altri anni dove tanti allenatori andavano avanti da tempo. L’unico che porta avanti un lavoro è Antonio Conte che lavora sul gruppo dell’anno scorso. Anche se l’arrivo di De Bruyne potrebbe cambiare un po’”.
(Fonte: TMW)
