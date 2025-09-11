FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori”

news

Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori”

Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori” - immagine 1
L'Italia di Gattuso vince e tiene aperte le speranze di primato nel girone e di qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Ne ha parlato Roberto Breda
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Italia di Gattuso vince e tiene aperte le speranze di primato nel girone e di qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Ne ha parlato Roberto Breda a TMW:

Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori”- immagine 2
Getty Images

“L’Italia di Gattuso? Nel momento in cui alleni una Nazionale è logico che gli aspetti rispetto al club cambiano. L’aspetto motivazione prende il sopravvento, anche se poi la parte tattica è sempre fondamentale. L’idea di tornare a mettere la Nazionale come un obiettivo per i calciatori bisogna recuperarla”.

Breda: “Italia? Bisogna far sì che la Nazionale torni a essere un obiettivo per i calciatori”- immagine 3
Getty

Serie A: come la vede quest'anno?

—  

“Per tante squadre è l’anno zero rispetto agli altri anni dove tanti allenatori andavano avanti da tempo. L’unico che porta avanti un lavoro è Antonio Conte che lavora sul gruppo dell’anno scorso. Anche se l’arrivo di De Bruyne potrebbe cambiare un po’”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da...
Bertoni: “Scudetto? Inter, Napoli e Juve alla pari. E poi c’è l’effetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA