FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da recriminare”

news

Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da recriminare”

Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da recriminare” - immagine 1
L’allenatore Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L’allenatore Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto: "Il Napoli parte un passo avanti all’Inter perché l’anno scorso ha vinto il campionato e durante il mercato si è rinforzata parecchio.

Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da recriminare”- immagine 2
Getty Images

Gli azzurri sono i favoriti, anche se quest’anno hai l’impegno della Champions League, ma se il Napoli non vincesse il campionato alla fine dell’anno sicuramente ci sarebbe da recriminare”.

Leggi anche
Bertoni: “Scudetto? Inter, Napoli e Juve alla pari. E poi c’è l’effetto...
Inter Women, Schough: “Grande vittoria, siamo pronte per la prossima partita. Felice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA