L’allenatore Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto: "Il Napoli parte un passo avanti all’Inter perché l’anno scorso ha vinto il campionato e durante il mercato si è rinforzata parecchio.
Comotto: “Scudetto? Napoli avanti all’Inter. Se non vincesse ci sarebbe da recriminare”
Gli azzurri sono i favoriti, anche se quest’anno hai l’impegno della Champions League, ma se il Napoli non vincesse il campionato alla fine dell’anno sicuramente ci sarebbe da recriminare”.
