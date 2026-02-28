Intervistato da TMW, Roberto Breda ha parlato anche di Inter e del cammino dei nerazzurri in testa alla classifica. Ecco le sue dichiarazioni:
Breda: “Per l’Inter lo scudetto è una formalità. Ma in Champions ha fatto fatica”
Stasera c’è Inter-Genoa…—
“Per l’Inter il campionato è una formalità. Dispiace che sia stata eliminata dalla Champions, in coppa ha fatto molta fatica”.
Quali i demeriti di Milan e Napoli?—
“Il Napoli ha pagato gli infortuni, a cominciare da Lukaku. Il Milan non è riuscito a creare un’identità”.
(Fonte: TMW)
