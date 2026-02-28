FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Breda: “Per l’Inter lo scudetto è una formalità. Ma in Champions ha fatto fatica”

news

Breda: “Per l’Inter lo scudetto è una formalità. Ma in Champions ha fatto fatica”

Breda: “Per l’Inter lo scudetto è una formalità. Ma in Champions ha fatto fatica” - immagine 1
Intervistato da TMW, Roberto Breda ha parlato anche di Inter e del cammino dei nerazzurri in testa alla classifica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Roberto Breda ha parlato anche di Inter e del cammino dei nerazzurri in testa alla classifica. Ecco le sue dichiarazioni:

Breda: “Per l’Inter lo scudetto è una formalità. Ma in Champions ha fatto fatica”- immagine 2

Stasera c’è Inter-Genoa…

—  

“Per l’Inter il campionato è una formalità. Dispiace che sia stata eliminata dalla Champions, in coppa ha fatto molta fatica”.

Inter Chivu
Getty Images

Quali i demeriti di Milan e Napoli?

—  

“Il Napoli ha pagato gli infortuni, a cominciare da Lukaku. Il Milan non è riuscito a creare un’identità”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Mosconi: “Chiamata Inter momento speciale. Lautaro il mio idolo, esempio da seguire”
Conte: “Buon atteggiamento, dobbiamo scrivere il nostro futuro. Mettetevi bene in testa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA