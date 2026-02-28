Intervistato da TMW, Roberto Breda ha parlato anche di Inter e del cammino dei nerazzurri in testa alla classifica

Stasera c’è Inter-Genoa…

“Per l’Inter il campionato è una formalità. Dispiace che sia stata eliminata dalla Champions, in coppa ha fatto molta fatica”.