Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro l'Hellas Verona, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Conte: “Buon atteggiamento, dobbiamo scrivere il nostro futuro. Mettetevi bene in testa che…”
"Nell'ultimo periodo non è mai mancato l'atteggiamento, al di là del risultato. L'atteggiamento dovrà essere quello giusto anche oggi, anche perché iniziano a mancare poche partite alla fine e dobbiamo scrivere il nostro futuro per l'anno prossimo. Ma non ho niente da rimproverare da questo punto di vista ai miei giocatori. Il cambio dei quinti? Prima dell'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano molto meglio fisicamente. C'è stata una settimana di lavoro, è una partita che dovremmo cercare di fare nostra fin da subito. Li ho visti bene e quindi li ho cambiati".
"Anguissa? Non so quanto tempo ci vorrà. Il fatto che sia tornato in gruppo dà la possibilità di aumentare autostima e sicurezza. Manca da più di tre mesi, non si può pretendere che dall'oggi al domani torni in campo. Mettetevelo bene in testa che da oggi in poi giocherà chi mi darà maggiori garanzie. Prenderò le decisioni in base a quello che vedrò, perché cerco di scegliere sempre per il meglio. Nessuno si vuole fare del male".
(Fonte: DAZN)
