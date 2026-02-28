Intervistato dal Matchday Programme dell'Inter, l'attaccante classe 2007 dell'U23 ha parlato delle sue doti e del suo idolo nerazzurro

Andrea Della Sala Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 18:46)

Intervistato dal Matchday Programme dell'Inter, l'attaccante classe 2007 dell'U23, Mattia Mosconi, ha parlato delle sue doti e del suo idolo nerazzurro

«Sono un giocatore rapido, tecnico e dotato di un buon dribbling. Mi piace la competizione, la grinta agonistica e la visione di gioco sono tra i miei punti di forza».

«⁠Il posto del cuore della mia infanzia era il campo del Grosio, squadra del mio paese, ma anche quello dell'oratorio dove giocavo tornei con i miei amici. Mio papà credeva molto nelle mie capacità e mi ha allenato tanto fin da quando ero bambino: quando è arrivata la chiamata dell'Inter è stato un momento davvero speciale. Il mio idolo? Lautaro Martinez, per me è un vero esempio da seguire».

«Prima di una partita cerco la concentrazione andando in posti tranquillo e ascolto della musica per caricarmi. Ho affrontato e vinto diverse sfide importanti, come la finale dell'Europeo U17 contro il Portogallo, la finale del campionato Primavera dello scorso anno e quella di Supercoppa. A livello personale ho superato un momento difficile la scorsa stagione, quando sono rimasto fuori due mesi a causa di un infortunio».