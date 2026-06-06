Il direttore esecutivo dell'Alpine e storico manager della Formula 1 ha parlato dei problemi del calcio italiano

Flavio Briatore, direttore esecutivo dell'Alpine e storico manager della Formula 1, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei problemi del calcio italiano: "Chi sceglierei per allenare la Nazionale? Il punto è proprio questo: il problema non è l'allenatore. Dobbiamo partire dalle basi, il calcio italiano va rifondato. Serve un commissario per cambiare il regolamento, per stravolgere tutto, perché con qualunque presidente della Figc non cambierà comunque niente".