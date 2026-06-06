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Briatore: “Il calcio italiano va rifondato. Con Malagò non cambierà nulla, serve un commissario”
Flavio Briatore, direttore esecutivo dell'Alpine e storico manager della Formula 1, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei problemi del calcio italiano: "Chi sceglierei per allenare la Nazionale? Il punto è proprio questo: il problema non è l'allenatore. Dobbiamo partire dalle basi, il calcio italiano va rifondato. Serve un commissario per cambiare il regolamento, per stravolgere tutto, perché con qualunque presidente della Figc non cambierà comunque niente".
Neanche Malagò?
"No, perché sarebbe inserito in un sistema che non può essere cambiato così. Servirebbero poteri straordinari per alcuni anni per poi poter ricominciare tutto in un altro modo. Bisogna guardare ai modelli vincenti, come a quello del tennis".
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