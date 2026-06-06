Sul palco del Festival della Serie A, Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato anche di Mario Balotelli

Marco Macca Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 20:23)

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Sul palco del Festival della Serie A, Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato anche di Mario Balotelli. Ecco le sue parole:

"Mario è stato un grande calciatore. Ha fatto di tutto per auto sabotarsi, avrebbe potuto fare molto di più per le qualità tecniche che aveva, anche se comunque qualcosa ha fatto. E' anche un bravo ragazzo, una persona perbene. Non conoscendolo, da fuori si danno giudizi non reali. E' sicuramente un personaggio".

"La vittoria dell'Europeo? Tornare a Wembley 30 anni dopo la finale di Coppa Campioni e vedere cosa stava accadendo... In quell'abbraccio con Vialli c'era tutto. Vincere non è mai semplice, anche se alleni squadre di una certa importanza. La vittoria dell'Europeo è stata qualcosa di straordinario. Era una squadra che faceva cose straordinarie, che aveva il piacere di creare gioco: abbiamo ancora il record mondiale di 37 gare da imbattuti, con 30 vittorie e 7 pareggi, cosa mai successa nemmeno al Brasile di Pelé e all'Argentina di Maradona. Giocava a calcio benissimo e sempre per attaccare, mai per difendere. Sono stati bravi i ragazzi a credere di poter fare qualcosa di diverso dal primo giorno".

"Chivu lo conosco perché lo presi io come giocatore dalla Roma, un ragazzo veramente perbene, che conosce il calcio, molto educato. Aveva fatto bene anche a Parma, ma all'Inter è stato straordinario. L'Inter è una squadra forte, ma lui è stato molto bravo. E' fondamentale in una squadra essere empatici, è la base di tutti i successi. Moratti? Le vittorie dell'Inter sono tutte merito suo. Ha un amore e una passione per l'Inter incredibili. Comprava giocatori bravissimi".