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Fabregas contro la Serie A: “In Premier le squadre hanno struttura, qui impossibile capire…”
In un'intervista concessa al The Athletic, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato (in termini non troppo lusinghieri) del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:
"Vincere in Italia è difficile. Ci sono molti 0-0 e 1-0. Qui le squadre cercano di annullarti difendendo e pressando, non attaccando. Fidatevi, analizzo molto il calcio. Guardo la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Le squadre si difendono in modo molto, molto diverso rispetto a come fanno in Italia".
"Quando guardi le squadre di Premier, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli. Quello che non capisco è che a volte i club ingaggiano giocatori senza parlare con l'allenatore o senza che l'allenatore studi e parli con il giocatore. È lui che deve farli giocare e migliorare".
(Fonte: gazzetta.it)
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