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Fabregas contro la Serie A: “In Premier le squadre hanno struttura, qui impossibile capire…”

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In un'intervista concessa al The Athletic, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato (in termini non troppo lusinghieri) del campionato di Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In un'intervista concessa al The Athletic, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato (in termini non troppo lusinghieri) del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

Fabregas contro la Serie A: “In Premier le squadre hanno struttura, qui impossibile capire…”- immagine 2

"Vincere in Italia è difficile. Ci sono molti 0-0 e 1-0. Qui le squadre cercano di annullarti difendendo e pressando, non attaccando. Fidatevi, analizzo molto il calcio. Guardo la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Le squadre si difendono in modo molto, molto diverso rispetto a come fanno in Italia".

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"Quando guardi le squadre di Premier, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli. Quello che non capisco è che a volte i club ingaggiano giocatori senza parlare con l'allenatore o senza che l'allenatore studi e parli con il giocatore. È lui che deve farli giocare e migliorare".

(Fonte: gazzetta.it)

 

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